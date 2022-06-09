Лидеры фракций Европарламента призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата на ближайшем саммите 9 июня, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Лидеры фракций Европарламента призвали Евросоюз предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС на саммите 23−24 июня. Заявление опубликовано на сайте Европарламента в четверг, 9 июня.

Европарламент обратился к лидерам государств и правительств ЕС и «настоятельно призвал» предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.



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«Евросоюз должен проявить мужество, решимость и дальновидность в сегодняшнем контексте жестокой агрессивной войны против нашего европейского соседа Украины и ухудшения международной обстановки… Граждане Украины хотят жить в свободной, демократической и процветающей стране, которая является гордым и преданным членом европейской семьи. Мы признаем, что эти стремления разделяют народы Грузии и Молдовы, а также стран Западных Балкан, ожидания которых нельзя продолжать игнорировать», — сказано в обращении.

Накануне Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.



Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.



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