Еврокомиссия может рекомендовать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС — журналист 3 апреля, 13:30 Флаги Украины и ЕС (Фото:Yves Herman/File Photo/Reuters)

Европейская комиссия в мае представит обновленную информацию о статусах вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии. Об этом сообщил редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк в понедельник, 3 апреля.

Он написал в Twitter, что соответствующий отчет о расширении должен появиться в октябре — через шесть месяцев.

«Но рабочее предположение уже сейчас: рекомендация начать переговоры о вступлении [в ЕС] с Украиной и Молдовой и предоставление статуса кандидата для Грузии», — заявил журналист.

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Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В конце февраля Зеленский заявил, что в 2023-м настало время для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС. В начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС.