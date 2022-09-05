Еврокомиссия даст оценку Украине как стране-кандидату в ЕС в следующем году 5 сентября, 18:51 Украина получила статус кандидата в ЕС и должна выполнить рекомендации для дальнейшей интеграции (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия оценит достижения Украины как страны-кандидата в 2023 году. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархейи во время брифинга в понедельник, 5 сентября, после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Еврокомиссар отметил, что Украина уже продвигает реформы для евроинтеграции, несмотря на полномасштабную войну, но что прогресс на пути в ЕС требует времени и серьезных усилий. По его словам, в ЕС рекомендуют Украине сосредоточиться на имплементации семи шагов, перечисленных Еврокомиссией. Он также подчеркнул, что Евросоюз готов помогать Украине в этом.



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«Мы предоставим нашу оценку в отношении Украины как страны-кандидата в следующем году. Не так давно мы [Европейская комиссия] подготовили заключение [по поводу заявки Украины на членство], также будет опубликована вторая часть заключения в отношении уровня соответствия Украины правовой системе ЕС… Ее стоит ожидать до конца года», — сказал Вархейи.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга заявил, что Украина намерена выполнить все семь рекомендаций ЕС до конца года.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. 1 июля президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина рассчитывает стать членом Евросоюза в течение пяти лет.

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