Австрия и Дания рассказали, при каких условиях поддержат статус кандидата в ЕС для Украины 10 июня, 21:57 Цей матеріал також доступний українською Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Австрия готова поддержать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС только при условии, если такое же решение будет принято в отношении Молдовы и стран Западных Балкан. Дания будет принимать решение, учитывая заключение Еврокомиссии.

Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Негаммер, которого цитирует Укринформ со ссылкой на APA, а также министр иностранных дел Дании Эппе Кофод, которого цитирует Европейская правда.

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Так, Кофод отметил, что Дания поддерживает европейские устремления Украины, однако для окончательного решения по кандидатству ожидает вывод Еврокомиссии.

«Сейчас мы ожидаем заключения Европейской комиссии относительно того, насколько Украина отвечает критериям, необходимым для продолжения процесса», — рассказал Кофод.

Он также подчеркнул, что Дания «полностью сосредоточена на помощи Украине» в реформах, необходимых для получения статуса кандидата и сближения с ЕС. «Украина принадлежит к европейской семье», — считает министр.

Также канцлер Австрии Карл Негаммер прокомментировал свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным: говорит, что для прекращения войны необходимо говорить со всеми ее сторонами.

9 июня Собеседники Bloomberg сказали, что против поддержки заявки Украины выступают, в частности, Нидерланды и Дания, а большинство стран выступают за. В дипломатической ноте, полученной Bloomberg, Дания заявила, что Украина недостаточно отвечает критериям, связанным со «стабильностью институтов, обеспечивающих демократию, верховенство права и защиту меньшинств».

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