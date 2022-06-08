Дуда поехал убеждать лидеров Португалии и Италии поддержать статус кандидата в ЕС для Украины

8 июня, 19:06
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Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)

Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)

Президент Польши Анджей Дуда в среду, 8 июня, начал серию визитов в Португалию и Италию, чтобы убедить их лидеров поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС и обсудить статус кандидата в ЕС для Украины.

Как сообщает канцелярия польского лидера, планировалось, что Дуда поедет вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, но из-за положительного теста на COVID-19 она была вынуждена отменить поездку. Польский лидер в среду и в четверг встретится с президентом и премьер-министром Португалии, президентом Италии, а затем отправится в Бухарест на саммит Бухарестской девятки (восточного фланга НАТО).

Видео дня
https://twitter.com/prezydentpl/status/1534402541928206337

Зузана Чапутова ранее говорила, что предложила Дуде вместе вести переговоры с лидерами ЕС, которые «более сдержанно» относятся к кандидатскому статусу Украины. По словам президента Владимира Зеленского, некоторые дружественные страны пока немного скептически относятся к быстрому членству Украины в ЕС, но «в принципе, почти все публично относятся позитивно».

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7 июня глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер заявил, что будет рекомендовать лидерам Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС на саммите 23−24 июня. Украина ожидает решения в ближайшие недели.

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28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Италия Португалия Украина-ЕС Украина-Польша Анджей Дуда

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