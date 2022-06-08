Дуда поехал убеждать лидеров Португалии и Италии поддержать статус кандидата в ЕС для Украины 8 июня, 19:06 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)

Президент Польши Анджей Дуда в среду, 8 июня, начал серию визитов в Португалию и Италию, чтобы убедить их лидеров поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС и обсудить статус кандидата в ЕС для Украины.

Как сообщает канцелярия польского лидера, планировалось, что Дуда поедет вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, но из-за положительного теста на COVID-19 она была вынуждена отменить поездку. Польский лидер в среду и в четверг встретится с президентом и премьер-министром Португалии, президентом Италии, а затем отправится в Бухарест на саммит Бухарестской девятки (восточного фланга НАТО).



Видео дня

Зузана Чапутова ранее говорила, что предложила Дуде вместе вести переговоры с лидерами ЕС, которые «более сдержанно» относятся к кандидатскому статусу Украины. По словам президента Владимира Зеленского, некоторые дружественные страны пока немного скептически относятся к быстрому членству Украины в ЕС, но «в принципе, почти все публично относятся позитивно».



Украина и Польша вместе. Почему Старая Европа против? – Владимир Вятрович, историк https://www.youtube.com/embed/7Zr5dss31Tk

7 июня глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер заявил, что будет рекомендовать лидерам Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС на саммите 23−24 июня. Украина ожидает решения в ближайшие недели.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.



Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.



ЕС или распадется, или "федерализируется" – Александр Антонюк, политолог https://www.youtube.com/embed/8BGHk8fPUq4

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.