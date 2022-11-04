Помощь от Чехии, Нидерландов и США. Украина в следующем месяце получит первые 26 модернизированных Т-72 — Кулеба 4 ноября, 18:39 Защитники Украины ведут огонь в Донецкой области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В декабре Украина получит первые 26 восстановленных и модернизированных танков благодаря решению Нидерландов, США и Чехии. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба у себя в Twitter в пятницу, 4 ноября.

Он поблагодарил Чехию, Нидерланды и США за совместное решение о покупке и передаче защитникам Украины 90 танков Т-72.



«Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в следующем месяце. Благодарю партнеров за проявление непоколебимой солидарности с Украиной», — написал Кулеба.

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Перед этим в Министерстве обороны США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов, который включает танки Т-72. Представительница Пентагона Сабрина Синг уточнила, что США оплачивают ремонт и модернизацию 45 чешских танков, еще за 45 заплатят Нидерланды. Часть танков будет в Украине до конца декабря, другие поступят в 2023 году. По ее словам, это будут самые передовые танки на поле боя.



Министерство обороны Нидерландов 4 ноября сообщило, что передаст Украине танки и другую тяжелую военную технику на общую сумму в 120 млн евро, пишет агентство Reuters.