В секторе обороны Украина уже сотрудничает с НАТО глубже, чем некоторые его формальные члены — Резников 1 октября, 16:09 Украина уже сотрудничает с НАТО глубже, чем некоторые формальные члены Альянса (Фото:US Embassy Kyiv Ukraine / Facebook)

В секторе обороны Украина уже сотрудничает с НАТО глубже, чем некоторые формальные члены Альянса, и в дальнейшем готова углублять фактическую интеграцию.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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"С момента назначения на должность министра обороны Украины я неоднократно отмечал различные площадки о приоритете своей работы — осуществить интеграцию в НАТО де-факто. Чтобы в момент, когда будет сформирован политический консенсус 30 стран, интеграция прошла де-юре. В секторе обороны мы уже сотрудничаем с Альянсом глубже, чем некоторые его формальные члены, заслуживающие титул "главного союзника России в НАТО"", - написал он в Facebook.

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Как подчеркнул министр, Украина будет и дальше углублять фактическую интеграцию в сфере обороны, поскольку это взаимовыгодное сотрудничество.

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Также он напомнил, что НАТО не только об обороне, но и об общих ценностях.

«Обеспечение устойчивости демократических институтов, восстановление доверия к правосудию, надежная защита гражданских свобод и прав человека – это также важные компоненты интеграции в НАТО. Историческое решение о подаче заявки на вступление в Альянс – это продолжение интеграции. Мы пройдем этот путь шаг за шагом», - отметил Резников.

Министр обороны также добавил, что сегодня у Украины большой арсенал западного оружия, которым успешно уничтожают российских оккупантов.

«11 месяцев назад, когда я просил предоставить Украине [ПЗРК] стингеры, в ответ слышал, что это невозможно. Всё изменилось. Украинский народ, украинские защитники и защитницы, украинские власти сделали невозможное возможным», — подытожил он.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмигаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Украина 21 февраля 2019 закрепила курс на членство в Европейском Союзе и НАТО в Конституции. Это связано, прежде всего, с агрессией Российской Федерации против нашего государства и оккупацией РФ в 2014 году Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. Заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала еще в 2008 году.



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