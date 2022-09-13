Украина уже получила 24 Gepard от Германии. Всего Берлин обещал передать 30 таких установок 13 сентября, 20:27 Самоходная зенитная установка Gepard (Фото:kmweg.com)

Германия на этой неделе передала Украине еще четыре самоходные зенитные установки Gepard. Таким образом ВСУ получили 24 установки этого типа из 30 обещанных Бундесвером.

Инфографика: НВ

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ.

Отмечается, что помимо Gepard Украина получила 65 холодильных установок для медицинских материалов. Пресс-служба уточняет, что ранее уже были переданы два таких холодильника.

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Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дополнительных поставках вооружений.

Комментируя это, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

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