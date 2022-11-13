Украина и Папуа-Новая Гвинея хотят установить дипотношения. Глава МИД страны — этнический украинец 13 ноября, 01:56 Флаг Папуа-Новой Гвинеи (Фото:Drew Douglas/flickr)

Украина договорилась с Папуа-Новой Гвинеей о запуске внутренних процедур по установлению дипломатических отношений.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после телефонного разговора с новогвинейским коллегой, который состоялся 11 ноября.

«Министра иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи зовут Джастин Ткаченко. Даже в этой прекрасной стране глава МИД является этническим украинцем. Его дедушка из Киева, он помнит Украину, помнит об украинских корнях и очень хочет побывать в Украине», — сказал он.

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Папуа-Новая Гвинея — крупнейшая среди государств мира, с которыми Украина до сих пор не установила дипломатические отношения. По словам Кулебы, за 30 лет независимости еще есть семь стран в мире, с которыми Украина не имеет дипотношений.

Он предложил коллеге как можно скорее подписать соответствующий протокол с использованием современных технологий в режиме онлайн. Так, Украина может стать первым государством в мире, которое инициирует этот процесс в цифровом формате.



«Это белые пятна, которые мы должны открыть для себя и закрасить, я абсолютно в этом убежден. Украина — это уже государство легенда и не может быть, чтобы она не имела дипломатических отношений с кем-то. Если только речь не идет о случае сознательного разрыва отношений с теми, кто нарушает наши национальные интересы», — заявил глава МИД Украины.

Папуа-Новая Гвинея — государство Океании, в Юго-Западной части Тихого океана. Занимает восточную часть острова Новая Гвинея, Адмиралтейские острова и часть Соломоновых островов. Оно имеет сухопутную границу только на западе с Индонезией, на юге страна омывается водами Кораллового моря, с севера и востока — водами Тихого океана. Столица Папуа-Новой Гвинеи — город Порт-Морсби.

