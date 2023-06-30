Украина влияет на оборонную силу Европы — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Smutko)
Украина оказывает положительное влияние на политическую и оборонную силу Европы. Вступление в ЕС поможет усилить единство.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
«Украина влияет на силу Европы — это факт. И в этом году пора на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе — в частности, началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе», — сказал президент.
Кроме этого Зеленский поблагодарил всех, кто помогает ускорить вступление Украины в ЕС. Он также отметил, что единство Европы можно усилить началом переговоров по вступлению в Союз Украины.