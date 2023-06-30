Украина влияет на оборонную силу Европы — Зеленский 30 июня, 00:06 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Украина оказывает положительное влияние на политическую и оборонную силу Европы. Вступление в ЕС поможет усилить единство.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



«Украина влияет на силу Европы — это факт. И в этом году пора на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе — в частности, началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе», — сказал президент.

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Кроме этого Зеленский поблагодарил всех, кто помогает ускорить вступление Украины в ЕС. Он также отметил, что единство Европы можно усилить началом переговоров по вступлению в Союз Украины.