Украина улучшила позиции в рейтинге восприятия коррупции Сегодня, 08:04 1827 Цей матеріал також доступний українською Скриншот transparency.org Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции Скриншот transparency.org

Международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования Индекс восприятия коррупции-2018.

Согласно результатам исследования, Украина заняла 120-е место среди 180 стран, набрав 32 балла.



По сравнению с предыдущим годом Украина получила еще два балла и поднялась на 10 мест: со 130-го на 120-е.

Самыми некоррумпированными странами по итогам 2018 года Transparency признала Данию и Новую Зеландию. Они получили 88 и 87 баллов соответственно.

Среди стран, которые также получили высокие оценки за борьбу с коррупцией, – Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария.

По данным организации, в США ситуация с коррупцией в 2018 году ухудшилась: количество баллов упало до 71, а сама страна впервые с 2011 года выпала из ТОП-20 рейтинга.