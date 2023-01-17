«Слабый» ответ на аннексию Крыма. Бывшая госсекретарь ответила на критику США и похвалила Украину 17 января, 15:17 Украинские военные стреляют из гаубицы 2А65 Мста-Б на линии фронта в Запорожской области, 5 января (Фото:REUTERS)

Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью Голосу Америки ответила на критику США за «слабый» ответ на аннексию Крыма и похвалила Украину.

«Крым — возможно, могли быть более сильные санкции. Единственное, что я скажу о Крыме, мы — Европа и Соединенные Штаты, и украинцы использовали время между аннексией Крыма и сейчас, чтобы создать очень впечатляющую украинскую оборонную мощность», — сказала Райс в интервью.

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Бывшая госсекретарь США заявила, что украинские военные воюют как современные военные - борются хитростью и маневрируют, тогда как россияне воюют как сила 20-го или 19-го веков.

«Я считаю, что Украина укрепилась после аннексии Крыма. Я думаю, что Украина начала улаживать некоторые свои внутренние конфликты, и, очевидно, появилось сильное чувство украинской национальной идентичности, даже у тех, кто на востоке. Хотя я надеялась, что мы сделаем больше, это время не было потеряно», — подытожила она.

В декабре главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявлял в интервью NV, что подготовка к полномасштабному вторжению России в Украину была провальной.

«Мы видим, как не были развернуты войска, как не были взорваны важные мосты по многим направлениям. Эти все вещи продолжаются, к сожалению», - сказал журналист.

Также он отметил, что структурно украинская армия пока руководствуется советскими и советско-украинскими уставными документами.