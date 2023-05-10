Российская пропаганда заявила, что Украина трижды атаковала Москву 9 мая

10 мая, 13:04
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РосСМИ сообщили, что беспилотники ВСУ пытались атаковать Москву в день проведения позорного парада с участием Путина на Красной площади (Фото:Alexander Avilov/Moscow News Agency/Handout via Reuters)

РосСМИ сообщили, что беспилотники ВСУ пытались атаковать Москву в день проведения позорного парада с участием Путина на Красной площади (Фото:Alexander Avilov/Moscow News Agency/Handout via Reuters)

Российский Telegram-канал Mash заявил, что 9 мая беспилотники ВСУ якобы пытались атаковать Москву дронами UJ-22 Airborne.

По данным российской пропаганды, один беспилотник сбили над селом Перемышль Калужской области примерно в 175 км от российской столицы. Второй дрон был на территории Битцевского леса недалеко от МКАД. Третий — в Ломоносовском районе ЮЗАО.

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Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, а сами дроны не взорвались.

РосСМИ также утверждают, что беспилотники были запущены из Черниговской области. Якобы на таком расстоянии дроны могли бы достичь целей в Москве.

В Кремле уже молниеносно отреагировали на информацию о возможной атаке дронами по Москве. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что «никаких сообщений от правоохранителей о неудачных попытках атаковать Красную площадь 9 мая не было».

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9 мая в центре Москвы прошел позорный военный парад, на котором российский диктатор Владимир Путин повторил свои фантазии о Западе и Украине.

Парад на Красной площади был короче, чем в предыдущие годы. Там проехал один 80-летний танк Т-34 и не было авиации.

Он прошел на фоне провалов и огромных потерь оккупационной армии РФ в Украине.

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Во время парада Путин попал в довольно неловкую и унизительную ситуацию, испугавшись громкого звука.

Такое поведение диктатора можно объяснить его опасениями по поводу возможной воздушной атаки или какой-то диверсии после позорного для РФ удара дронов-камикадзе прямо по Сенатскому дворцу в московском Кремле.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Москва Беспилотник 9 мая Война России против Украины

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