«Нужны решения». У ЕС есть вся информация для принятия санкций против ракетной программы РФ — Кулеба 4 января, 14:53 Кулеба призвал ЕС усилить санкционное давление на РФ (Фото:МЗС України / Facebook)

На саммите Украина-ЕС, который должен пройти 3 февраля, Украина поднимет вопрос о введении новых санкций против России, которые затрагивали бы ракетную программу РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

«У нас достаточно фактов, достаточно информации, и теперь мяч на стороне ЕС. Вся необходимая информация для принятия санкций, которые позволят „задушить“ производство ракет в России, которые используются для массовых военных преступлений на территории Украины, есть. Нужны решения», — отметил он.

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Министр добавил, что необходимы решения, которые лишат страну-агрессора РФ доступа к технологиям и товарам двойного назначения, что позволяет ей запускать ракеты.

Он также приветствовал санкции, которые уже введены против кремлевского режима.

«Здесь наши приоритеты четко известны: мы приветствуем принятие девятого пакета санкций ЕС, содержащий ряд шагов, на которых Украина давно настаивала, в то же время санкционное давление можно и нужно усиливать. И я подчеркиваю, что ключевой приоритет — это жесткие санкции против российской ракетной программы», — резюмировал Кулеба.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более десяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

Также войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.