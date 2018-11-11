Украина требует немедленного внеочередного созыва ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО

Украина требует немедленного внеочередного созыва Трехсторонней контактной группы из-за незаконных "выборов" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, говорится в заявлении украинского части ТКГ, опубликованной вице-спикером Верховной Рады Ириной Геращенко.

"Мы требуем немедленного созыва внеочередного созыва ТКГ и обращаемся к странам-членам нормандского формата с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации на Донбассе", – говорится в заявлении.

Украинская сторона акцентирует на том, что единственные легитимные выборы только те, которые будут проходить в соответствии с законодательством Украины и стандартов ОБСЕ.

"Вся ответственность за разрушительные последствия так называемых "внеочередных выборов" для дальнейшей имплементации Минских договоренностей полностью возлагается на Российскую Федерацию", – отметила украинская сторона ТКГ.

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Напомним, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начались фейковые выборы.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, запланированных на 11 ноября.

По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей.

Украина и мировое сообщество не признают "выборов" в ОРДЛО.

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