Обращение Зеленского к лидерам ЕС после решения предоставить Украине статус кандидата — полный текст 23 июня, 23:07 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

В четверг, 23 июня, лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

НВ публикует полный текст обращения президента Украины Владимира Зеленского к участникам саммита ЕС.

«Поздравляю всех наших друзей, всех лидеров-друзей Украины!

Поздравляю всех, кто поддерживает свободу!

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Именно так я начал свое обращение в Европейский совет еще 24 марта — три месяца назад, когда призвал вас поддержать нас.

И какой путь мы прошли за эти три месяца! Мы все вместе: Украина, ваши государства и Европейский Союз в целом. Этот путь — это не политика. Я считаю, это то, от чего теперь будет всегда идти отсчет новой истории Европы. Европы без разделения. Европы без «серых» зон. Европы, которая действительно объединена и умеет защищать себя, свои ценности, свое будущее.

Сегодня вы приняли одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет независимости нашего государства.

Однако это решение — это, я считаю, не только для Украины. Наибольший шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, как раз в наше время и именно в таких сложных условиях, когда российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство.

На пятый день полномасштабной войны России против Украины мы подали заявку на вступление в Европейский Союз. Мы очень быстро и качественно ответили на опросник, который получили от Европейской комиссии.

И сегодня — это желаемый результат. Я хочу сегодня еще раз лично подтвердить, что Украина может стать полноправным членом Европейского Союза.

Тогда, три месяца назад, я обращался в каждую страну Евросоюза и обозначил, на каком этапе мы были, как я считал, в наших отношениях. А сегодня я хочу сказать каждому и каждой из вас лично, то, что чувствуют наши люди, и в том же порядке, как это было и тогда.

Литва — за нас. Спасибо, господин Президент! Гитанас, ты знаешь, насколько Украина благодарна и твоему народу, и тебе лично.

Латвия — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр! Верю, что вместе мы сможем ужесточить международный правопорядок.

Эстония — за нас. Спасибо, госпожа Премьер-министр Каллас! Помогая одному — помогаем всем. Эстония сделала очень многое.

Польша — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр! Ваше государство, народ, ваш Президент — все вы с нами на этом пути в Европу действительно братья.

Франция — за нас. Спасибо, Эммануэль! Ты можешь быть уверен, что с Украиной Европа в XXI веке действительно сможет быть среди глобальных лидеров.

Словения — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр! Благодарен за неизменную защиту общего европейского дела.

Словакия — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр! Мы и дальше будем защищать друг друга, это делает нас действительно сильными.

Чехия — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр! Верю, что будем вместе и на пути к полноправному членству Украины в ЕС.

Румыния — за нас. Спасибо, господин Президент! Клаус, наше сотрудничество в регионе и в европейских структурах действительно может стать одной из основ глобальной стабильности.

Болгария — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр! Спасибо за то, что вы, не колеблясь, выбрали сторону добра в противостоянии, которое началось 24 февраля. Мы знаем, вам непросто.

Греция — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр! И лично благодарю греческий народ, вашу страну, которую я очень люблю.

Германия — за нас. Спасибо, Олаф! Спасибо за поддержку в решающий момент.

Португалия — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр! Ваша страна хорошо знает наших людей. И я уверен, что мы будем только наращивать положительные связи между нами.

Хорватия — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр! И благодарю за помощь с опытом, используемый для защиты нашей свободы.

Швеция — за нас. Спасибо, госпожа Премьер-министр! Сине-желтые действительно всегда вместе!

Финляндия — за нас. Спасибо, госпожа Премьер-министр! Ваша готовность противостоять агрессии просто поражает!

Нидерланды — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр! Вы можете быть уверены, что ваш выбор Украины точно усилит нашу общую европейскую свободу, силу права и наше единство в многообразии.

Мальта — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр! Голос вашего острова делает европейское сообщество совершенным.

Дания — за нас. Спасибо, госпожа Премьер-министр! Не сомневайтесь, что с Украиной защита европейских ценностей только усилится.

Люксембург — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр! Мы действительно понимаем друг друга и ваша энергия вдохновляет нас на будущие победы.

Кипр — за нас. Спасибо, господин Президент! Спасибо за выбор в пользу наших людей и ценностей.

Италия — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр! Спасибо за вашу крепость, за вашу настойчивость. Спасибо, что доказываете, что принципы порядочных людей — это действительно фундамент Европы.

Испания — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр! Верю, что сможем значительно усилить наши отношения.

Бельгия — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр! Надеемся, после нашей победы сможем часто видеться в Брюсселе по общим европейским делам.

Австрия — за нас. Спасибо, господин канцлер! Я уверен, мы сможем сделать Европу еще более безопасной и исторически стабильной.

Ирландия — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр! Это историческое сближение наших народов. Ваше личное лидерство действительно впечатляет.

Венгрия — за нас. Спасибо, господин Премьер-министр, спасибо Виктор, вместе мы способны на гораздо больше, чем в одиночку!

Госпожа придент Европейского парламента Роберта Мецола! Мы благодарны вам лично и благодарны Европейскому парламенту! Вы первые на следующий день после подачи заявки поддержали предоставление Украине статуса страны-кандидата.

Господин президент Европейского совета, дорогой Шарль, госпожа Президент Европейской комиссии, уважаемая Урсула, я благодарен вам обоим за лидерство, которое вело нас всех по сей день. Я благодарен за искреннюю помощь, за веру в Украину, в украинцев, в нас всех.

Я всегда говорил, что мы, украинцы, верим в Европейский союз. Хотя мы и оставались формально вне Евросоюза, наверное, в нашем государстве было больше всего флагов объединенной Европы.

Они были у наших людей в руках во время революций. Они были у наших людей в окопах — с 2014 года. Я верю, что флаг Евросоюза будет в каждом украинском городе, который еще предстоит освободить от оккупации Российской Федерации.

Украинские и европейские флаги будут вместе и тогда, когда мы будем отстраивать наше государство после этой войны вместе.

И сегодня я хочу поблагодарить отдельно и именно в рамках нашего совместного заседания — саммит всех лидеров Европы… Хочу поблагодарить наших героев — каждого и каждого, кто с оружием в руках защищает независимость Украины, защищает свободу Европы.

Спасибо! Спасибо за то, что делаете возможным новую историю Украины, новую историю Европы — еще более сильной, еще более свободной.

Благодарю вас всех!

Слава Украине!".

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