Дополнительные возможности. Украина стала членом программы взаимосовместимости НАТО 12 июля, 21:21 Флаги Украины и НАТО (Фото:US Embassy Kyiv, Украина / Facebook)

Украина по результатам голосования принята в программу взаимосовместимости (MIP) НАТО, реализующую технологическое сотрудничество армий государств-членов Альянса.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Теперь Украина в качестве ассоциированного члена МІР имеет право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.

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По словам министра, у Украины есть мощный IT-потенциал, о чем говорит система ситуационной осведомленности Дельта, которую учитывали при предоставлении Украине членства. Эта система сопровождает украинских бойцов на поле боя, извещая о расположении сил противника и сопутствующих опасностях.

Президент Владимир Зеленский думает, что отказ от принятия Украины в Североатлантический альянс был исторической ошибкой, которая привела к трагическим результатам.

21 февраля 2019 Украина закрепила курс на членство в НАТО в Конституции. Это связано, прежде всего, с агрессией Российской Федерации против нашего государства и оккупацией РФ в 2014 году Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

Заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала еще в 2008 году. Но 9 марта 2018 года в НАТО предоставили Украине только статус страны-аспиранта — официальное признание стремление государства получить полноценное членство в Альянсе.

16 мая 2022 года в посольстве США заявили, что Украина может вступить в Североатлантический альянс без выполнения Плана действий по членству — по примеру Финляндии и Швеции.

Вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре прогнозируют и эксперты, например, дипломат Павел Климкин.

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