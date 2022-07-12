Дополнительные возможности. Украина стала членом программы взаимосовместимости НАТО

12 июля, 21:21
Флаги Украины и НАТО (Фото:US Embassy Kyiv, Украина / Facebook)

Флаги Украины и НАТО (Фото:US Embassy Kyiv, Украина / Facebook)

Украина по результатам голосования принята в программу взаимосовместимости (MIP) НАТО, реализующую технологическое сотрудничество армий государств-членов Альянса.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Теперь Украина в качестве ассоциированного члена МІР имеет право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.

Видео дня
Читайте также:
«Когда твой сосед — РФ». ВСУ — гарант безопасности стран НАТО. Как Украина окажется в Альянсе — эксперт

По словам министра, у Украины есть мощный IT-потенциал, о чем говорит система ситуационной осведомленности Дельта, которую учитывали при предоставлении Украине членства. Эта система сопровождает украинских бойцов на поле боя, извещая о расположении сил противника и сопутствующих опасностях.

Президент Владимир Зеленский думает, что отказ от принятия Украины в Североатлантический альянс был исторической ошибкой, которая привела к трагическим результатам.

https://www.youtube.com/watch?v=iuZn89I9gzA

21 февраля 2019 Украина закрепила курс на членство в НАТО в Конституции. Это связано, прежде всего, с агрессией Российской Федерации против нашего государства и оккупацией РФ в 2014 году Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

Заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала еще в 2008 году. Но 9 марта 2018 года в НАТО предоставили Украине только статус страны-аспиранта — официальное признание стремление государства получить полноценное членство в Альянсе.

16 мая 2022 года в посольстве США заявили, что Украина может вступить в Североатлантический альянс без выполнения Плана действий по членству — по примеру Финляндии и Швеции.

Вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре прогнозируют и эксперты, например, дипломат Павел Климкин.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   НАТО Украина-НАТО Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Колонизация Луны и Марса (Фото:Kajima Corporation)
Искусственная гравитация /
Как японские ученые планируют колонизировать Луну и Марс
12 июля, 21:00
Научпоп
Павел Баев
Норвежский политолог
Рискованное решение Путина. Что ждет Россию и мир

Мировоззрение Москвы все больше искажается из-за украинской войны

12 июля, 20:13
Мнения
Иван Гончарук с дочерью Натальей, Колымский край, 1962 год (Фото:из архива семьи Натальи Вороновой)
Чисто советское убийство /
Всего 33 года назад в СССР последний раз был казнен бывший повстанцев УПА
12 июля, 15:50
События
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X