12 стран ЕС. Украина стала ассоциированным членом Триморья

7 сентября, 02:30
Поделиться:
Зеленский выступил на саммите Триморья по видеосвязи (июнь 2023) (Фото:ОПУ)

Зеленский выступил на саммите Триморья по видеосвязи (июнь 2023) (Фото:ОПУ)

Украина стала ассоциированным партнером объединения из 12 стран Европейского союза Триморье, имеющих выход в Адриатическое, Балтийское и Черное море.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает Польское радио.

В ходе саммита в Бухаресте ассоциированными партнерами Триморья стали Украина и Молдова. Также Греция получила статус полноправного члена Инициативы трех морей.

Видео дня

Читайте также:

Саммит лидеров стран Триморья в Риге, 20−21 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Ints Kalnins) «Наша связь со свободным миром». Что такое Триморье и почему Украина стремится примкнуть к этому объединению 12 стран ЕС

«Мы решили расширить количество ассоциированных стран, включив в него Украину и Молдову. Это показывает, что обе страны двигаются в Европейский Союз. Это также позволяет нам включать обе страны в наши инфраструктурные проекты», — сказал Йоханнис.

В свою очередь, польский президент Анджей Дуда заявил в Бухаресте, что война в Украине сделала Инициативу трех морей элементом региональной безопасности.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Триморья. Он призвал найти формат сотрудничества с Украиной.

Инициативу трех морей учредили в 2016 году лидеры Польши и Хорватии. Это платформа экономического сотрудничества между центральноевропейскими странами ЕС.

Триморье объединяет 12 государств — Австрию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Евросоюз Украина-ЕС Триморье

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X