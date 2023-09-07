12 стран ЕС. Украина стала ассоциированным членом Триморья 7 сентября, 02:30 Зеленский выступил на саммите Триморья по видеосвязи (июнь 2023) (Фото:ОПУ)

Украина стала ассоциированным партнером объединения из 12 стран Европейского союза Триморье, имеющих выход в Адриатическое, Балтийское и Черное море.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает Польское радио.



В ходе саммита в Бухаресте ассоциированными партнерами Триморья стали Украина и Молдова. Также Греция получила статус полноправного члена Инициативы трех морей.

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«Мы решили расширить количество ассоциированных стран, включив в него Украину и Молдову. Это показывает, что обе страны двигаются в Европейский Союз. Это также позволяет нам включать обе страны в наши инфраструктурные проекты», — сказал Йоханнис.

В свою очередь, польский президент Анджей Дуда заявил в Бухаресте, что война в Украине сделала Инициативу трех морей элементом региональной безопасности.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Триморья. Он призвал найти формат сотрудничества с Украиной.

Инициативу трех морей учредили в 2016 году лидеры Польши и Хорватии. Это платформа экономического сотрудничества между центральноевропейскими странами ЕС.

Триморье объединяет 12 государств — Австрию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию.