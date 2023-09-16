В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине на следующей неделе 16 сентября, 00:38 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США на следующей неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга в пятницу, 15 сентября.

«Мы постоянно готовим новый военный пакет для Украины. Мы объявляем о них… примерно каждые пару недель. Где-то на следующей неделе, думаю, можно ожидать объявления о дополнительных вооружениях и возможностях», — сказал он.

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Ранее Джейк Салливан подтвердил, что 21 сентября в Белом доме пройдет встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

6 сентября США заявили, что передадут Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams в рамках пакета помощи на $175 млн.

7 сентября США объявили о пакете помощи на сумму до $600 млн, который включает оборудование для поддержки средств ПВО и боеприпасы.

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщало, что США могут добавить в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон может одобрить передачу Украине ограниченного количества ATACMS для помощи с контрнаступлением Сил обороны.