Посол США Бринк пожелала украинцам победы в 2023 году

30 декабря, 17:15
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Бриджит Бринк (Фото:скриншот видео / Ambassador Bridget A. Brink / Twitter)

Бриджит Бринк (Фото:скриншот видео / Ambassador Bridget A. Brink / Twitter)

Посол США в Украине Бриджит Бринк в новогоднем поздравлении подчеркнула, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в 2023 году как партнер и друг. Видео опубликовано в Twitter дипломатки в пятницу, 30 декабря.

Посол записала обращение возле «елки несокрушимости» на Софийской площади в Киеве. Она сказала, что, несмотря на жестокость и зверства Кремля и попытки страны-агрессора лишить Украину тепла и комфорта, «мужество и настойчивость украинцев разгорелись еще больше».

Видео дня

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«Дух Украины продолжает вдохновлять мир в нашем общем стремлении к лучшему будущему. Вы не раз демонстрировали, что жестокость Кремля вас не остановит… Американский народ видит, как вы готовы пожертвовать всем в борьбе за свою свободу и свою страну», — отметила Бринк.

https://twitter.com/USAmbKyiv/status/1608731652142034944

Посол пожелала Украине мирного и победного 2023 года.

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29 декабря президент США Джо Байден подписал законопроект о госфинансировании на 2023 финансовый год на сумму 1,7 трлн долларов, который включает помощь Украине и союзникам по НАТО на 45 млрд долларов.

21 декабря США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot. В этот день президент Владимир Зеленский встретился с американским коллегой в Вашингтоне и выступил с речью перед Конгрессом США.

https://www.youtube.com/embed/_HRlvSh6pqs
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Украина-США Поддержка Украины Бриджит Бринк Война России против Украины

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