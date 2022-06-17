«Кому-то надо». Украина способна перемалывать милитарную машину РФ — эксперт 17 июня, 18:41 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный в Николаевской области, 15 июня (Фото:REUTERS/Ана Кудрявцева)

Военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ заявил, что Украина способна «перемалывать милитарную машину РФ», но в НАТО она не вступит.

«ПДЧ мы, возможно, когда-нибудь и получим, но членом НАТО вряд ли мы станем, пока существует эта организация. Именно потому, что кому-то нужно воевать с РФ, что мы сейчас с вами и делаем», — заявил эксперт.

Видео дня

Жданов обратил внимание, что Альянс максимально дистанцируется от войны России против Украины и как военно-политический блок ничем Украине не помогает.

«Именно потому, что мы способны сегодня сдерживать эту милитарную машину РФ, ее перемалывать, НАТО готово нас вооружить, полностью перевооружить, готово нас не напрямую, а через своих членов поддерживать, помогать. Но членом НАТО [Украина станет] вряд ли, потому что это сразу мировая война», — подытожил он.

Ранее эксголова Минобороны Андрей Загороднюк в интервью НВ заявил, что если война затянется на год или больше, то это будет очень негативный сценарий.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.