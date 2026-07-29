«Могут лишь уколоть иголочкой». Иран получил от Украины стратегическую угрозу: каким будет ответ — разговор с Даниловым
Суда в Ормузском проливе недалеко от пляжа Бандар-Аббас, Иран, 27 июля 2026 года (Фото: Razieh Poudat/ISNA/via WANA)
25 июля СБУ сообщила, что были атакованы грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, которые находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.
Каким будет ответ Ирану и как Украина может воспользоваться этим козырем, в интервью Radio NV рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.
— Начнем с атаки, которая произошла 25 июля. Мы делаем это впервые. Мы помним, что Иран помогал российским агрессорам еще с 2022 года — тот же президент Владимир Зеленский напоминал о шахедах и о том, откуда они взялись. И вот теперь, когда мы наносим удары по кораблям, перевозящим иранское оружие в Россию, означает ли это, что мы действительно готовы к такому развитию событий? Или же это свидетельствует о том, что у нас просто появились новые возможности?
— Безусловно, второе: у нас появились возможности.