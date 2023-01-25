Даст возможность взимать компенсации. Сегодня ЕСПЧ огласит решение по первому делу об оккупации Донбасса Россией 25 января, 07:13 Могилы гражданских, погибших в Мариуполе, апрель 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сегодня, 25 января, европейский суд о правам человека огласит решение по первому делу об оккупации Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщала уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко дело Украина и Нидерланды против России касается нарушений прав человека Россией на на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года. Также в деле упоминается катастрофа малайзийского боинга МН17 в 2014 году.

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«Как юрист, который ведет это дело с 2014 года и знаю, сколько усилий было положено в это дело, какую доказательную базу Украина подала и какие аргументы были у России в ответ — могу сказать — ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по существу», — заявляла она.

Слушания по делу Украины и Нидерландов против России ЕСПЧ начал 26 января.

Юридическое подтверждение того, что Россия отвечает за события на Донбассе, позволит украинским гражданам и предпринимателям взимать компенсацию за нанесенный ущерб через ЕСПЧ и инвестиционные арбитражи.

Вынесение решения по сути займет как минимум два года, поскольку по объему доказательств и количеству нарушений межгосударственное дело Украина и Нидерланды против России является самым масштабным, которое когда-либо рассматривал ЕСПЧ.



