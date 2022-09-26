Придуманные РФ «референдумы» никто не признает, Украина сможет отвоевать свои территории — Блинкен

26 сентября, 12:29
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результаты «референдумов» в «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях о «присоединении» к РФ никогда не будут признаны. Украина может отвоевать свои территории.

В интервью CBS News Блинкен сказал, что эти «референдумы» являются фикцией.

По его словам, Кремль попытается объявить захваченные территории российскими, но это никогда не будет признано законным.

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«Они никогда не будут признаны таковыми. И украинцы имеют полное право забрать их», — подчеркнул госсекретарь.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» подобие «голосования» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационная «власть» имитирует голосование на придомовых территориях и по заявлениям дома.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Украина Референдум Псевдореферендум Энтони Блинкен Война России против Украины

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