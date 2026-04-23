Глава Военного комитета ЕС назвал три фактора, благодаря которым Украина превзошла Россию

Украина смогла сдержать российское вторжение и стабилизировать фронт благодаря инновациям, интеграции и адаптивности , несмотря на численное преимущество врага. Об этом заявил председатель Военного комитета ЕС генерал Шон Кленси во время 18-го ежегодного Киевского форума по безопасности.

«Мы все помним первые дни, когда совсем недалеко отсюда российские танки двигались на Киев. И путь от того момента до нынешнего состояния Украины — это чрезвычайный пример ее достижений на поле боя. Я знаю, что многие генералы здесь могут говорить о стойкости, а также о тактическом или даже оперативном уровне. Но, по моему мнению, важнейшим элементом достижений Украины являются инновации, интеграция и адаптивность», — сказал он.

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Он подчеркнул, что несмотря на численное преимущество России и ограниченные ресурсы Украины, как в технике, так и в живой силе, украинцы превзошли врага благодаря способности быстро внедрять инновации, интегрировать их и взаимодействовать, постоянно адаптируясь.

«Украинцы не боялись рисковать и действовали быстро и масштабно. И именно это позволило им фактически создать нынешние условия — когда линия фронта практически не движется», — добавил Кленси.

Комментируя перспективы вступления Украины в ЕС, он отметил, что процесс зависит от Европейского совета, однако уже сейчас наблюдается ускорение.

«Мы видим ускоренную „дорожную карту“ и широкий консенсус среди стран-членов ЕС относительно членства Украины», — сказал Кленси.

По его словам, Украина уже является «приоритетным и стратегическим партнером» ЕС и участвует в ключевых программах, в частности в 150-миллиардной программе SAFE (Security Action for Europe). Кленси выразил осторожный оптимизм относительно сроков вступления.

«Если бы это зависело от меня… Я был бы очень оптимистичным: если воля трансформируется в достижения, это произойдет скоро», — отметил генерал.

Киевский Форум по безопасности (Kyiv Security Forum, KSF) — ежегодное международное событие, основанное в 2007 году по инициативе Фонда «Открой Украину» Арсения Яценюка. В этом году форум проходит 23−24 апреля.