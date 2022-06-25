Украина сама решит, что приемлемо за столом переговоров — Столтенберг 25 июня, 18:33 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что украинцы должны сами решать, что для них приемлемо в переговорах с Россией.

Об этом он заявил в интервью El Pais.

«Украинцы сами решают, что они готовы принять или не принять за столом переговоров. Потому что нет никаких сомнений в том, что это агрессивная война, в которой обе стороны не равны. Есть агрессор и обороняющаяся страна. А право на самооборону закреплено в Уставе ООН», — сказал Столтенберг.

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Он подчеркнул, что Украину нужно поддерживать, чтобы обеспечить ей максимально сильную позицию и помочь оставаться суверенным и независимым государством.

Генсек НАТО также призвал не воспринимать мир в Европе как должное.

«Принимать мир как должное всегда рискованно. По этой причине НАТО должно оставаться гибким и готовым ко всем видам угроз. Мы уже видели, что, когда мир воспринимается как само собой разумеющееся, это может закончиться войной», — добавил он.

Ранее генсек НАТО заявлял, что война России против Украины будет долгой.

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