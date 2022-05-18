Украина сама должна определять, как завершить развязанную Россией войну — Госдеп

18 мая, 02:00
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Представитель Госдепа США Нед Прайс (Фото:Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Представитель Госдепа США Нед Прайс (Фото:Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала РФ. США делают все, чтобы украинские успешно реализовали свои цели.

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Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс.

"Наши украинские партнеры должны определить, как они хотят завершить этот конфликт", - сказал он, добавив, что США стремятся видеть прекращение насилия и кровопролития, которые продолжаются уже 83 дня.

Видео дня
https://twitter.com/StateDeptSpox/status/1526682940025061376

По словам Прайса, задача США «поддерживать украинских партнеров всеми надлежащими способами», которые усилили бы позиции Украины за столом переговоров, чтобы она успешно реализовала свои цели.

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В то же время, он отметил, что сейчас о переговорах на высоком уровне говорить нельзя, поскольку Россия не демонстрирует желания изменить свои позиции.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Госдеп Госдеп США Война России против Украины

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