Что у политиков на уме, у него на языке. Киссинджер боится, что Украина станет сильным и независимым игроком — Левин 20 мая, 14:44 NV Премиум Генри Киссинджер призвал принять Украину в НАТО. (Фото:Reuters)

Бывший госсекретарь США 99-летний Генри Киссинджер в большом интервью The Economist призвал принять Украину в НАТО.

Он сказал: «Сейчас мы вооружили Украину до такого уровня, когда она будет лучше всего вооруженной страной и при этом будет иметь наименее стратегически опытное руководство в Европе. <...> Для безопасности Европы Украине лучше быть в НАТО».

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Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире Radio NV объяснил, что имел в виду Киссинджер.

Игаль Левин военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля

Киссинджер — это такая хитрая лиса прошлого века — прагматичный, профессиональный политик. Его у нас в Израиле не любят. И заслуженно, потому, что у него была всегда антиизраильская политика.

