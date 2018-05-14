Украина рискует стать главной зоной конфликта НАТО и России - немецкий экс-генерал

Конфликт в Украине представляет наибольшую опасность среди возможных зон конфронтации между Россией и НАТО, считает Ханс-Лотар Домрезе, один из самых влиятельных немецких генералов в отставке. Такое мнение 65-летний Домрезе, ранее возглавлявший международные силы в Афганистане и являвшийся командующим Объединенных сил НАТО в нидерландском Брюнсуме, озвучил в интервью DW.

Он выразил сомнение, что россияне не нападут на страны Балтии, но зато назвал "кровавой раной" Украину.

"На востоке Украины до сих пор нет мира. Украина до сих пор не контролирует значительную часть своей границы с Россией. Это - открытая рана, - отметил Домрезе. - Если конфронтация в Европе и возможна, - а я считаю Украину частью Европы, - то именно там я вижу наибольшую опасность. На линии разграничения может произойти неконтролируемая эскалация, что, в свою очередь, может иметь более широкие последствия с вовлечением США".

В то же время, убежден Домрезе, Германия выбрала правильную позицию, когда в ходе переговоров в Минске предложила достичь прекращения огня на востоке, а вопрос Крыма "вынести за скобки".

Если конфронтация в Европе и возможна, - а я считаю Украину частью Европы, - то именно там я вижу наибольшую опасность

Кроме того, экс-генерал добавил, что он "настроен оптимистично" относительно преодоления возможной угрозы конфликта с РФ. "Нам - Западу, НАТО - удастся выйти на конструктивный диалог с Россией, если мы скажем, что наша цель - как минимум приложить усилия для сохранения мира. Кроме того, в экономическом сотрудничестве также лучше работать друг с другом, а не друг против друга", - подчеркнул экс-глава международных сил в Афганистане.

Оценивая угрозу военных действий России в странах Балтии, Домрезе заявил, что "с военно-технической точки зрения, они [россияне] могут это сделать, поскольку речь идет о небольших страны".

"Но зачем? Там нет нефти, выход к Балтийскому морю у России и так есть. Это стало бы сомнительным достижением, а потери были бы огромными, да еще риск Третьей мировой войны. Не думаю, что президенту Путину и его советникам нравится такая идея. Поэтому там, в странах Балтии, ситуация стабильная", - убежден Домрезе.