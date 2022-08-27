Украина расторгла соглашение с Россией о сотрудничестве в атомной энергетике
Российский военный на территории оккупированной Запорожской АЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)
Кабмин прекратил действие соглашения между правительствами Украины и России о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале, соответствующее решение было принято на заседании правительства в субботу, 27 августа.
В частности, прекращено соглашение между правительством Украины и правительством России о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, которое было подписано 14 января 1993 года в Москве.
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