Украина расторгла соглашение с Россией о сотрудничестве в атомной энергетике

27 августа, 16:45
Поделиться:
Российский военный на территории оккупированной Запорожской АЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российский военный на территории оккупированной Запорожской АЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Кабмин прекратил действие соглашения между правительствами Украины и России о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале, соответствующее решение было принято на заседании правительства в субботу, 27 августа.

Видео дня

В частности, прекращено соглашение между правительством Украины и правительством России о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, которое было подписано 14 января 1993 года в Москве.

Читайте также:
Риск радиационной катастрофы. Что сейчас происходит на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС — главное
Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Украина-Россия Соглашение Атомная энергетика Кабинет министров Украины АЭС Запорожская АЭС Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X