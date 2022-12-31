После убытков на 400 млн грн. Кабмин разорвал еще одно соглашение с РФ 31 декабря, 00:30 Кабинет министров (Фото:НВ/Наталья Кравчук)

Кабмин Украины решил разорвать дипломатические отношения с РФ в сфере водных отношений. Решение было принято на заседании в пятницу, 30 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.



По данным ведомства, фактически сотрудничество с РФ было прекращено еще в 2014 году. С той поры с украинской стороны не было проведено с россиянами никаких совместных действий на трансграничных водных объектах. Также не производился обмен информацией в этой сфере.

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«Своими действиями Россия нарушила нормы Соглашения о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, пыталась разорить все, что мы создавали в сфере водной политики в течение лет независимости Украины. Понятно, что в таких условиях любые цели Соглашения не жизнеспособны. Теперь мы находимся по разным берегам и внедрим европейские принципы управления водными ресурсами без участия РФ. Это будет не просто. Ведь никогда не знаешь, какой "подарок" приготовит сосед-убийца», - заявил министр Руслан Стрелец.

Предварительно известно, что по состоянию на 30 декабря 2022 года в результате российской агрессии водному сектору было нанесено около 400 млн гривен ущерба. Окончательно эту сумму можно будет подсчитать только после деоккупации украинских территорий и проведения там широких исследований на предмет влияния боевых действий на водные ресурсы.