Украина расторгла соглашение о воздушном сообщении с Сирией 27 сентября, 20:55 Сирия, 23 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Omar Sanadiki)

Кабинет министров Украины расторг соглашение о сотрудничестве в сфере воздушного сообщения с Сирией, которое действовало с 1993 года.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Кабинет министров Украины прекратил действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством Сирийской Арабской Республики о воздушном сообщении. Договор между странами был подписан 2 апреля 1993 года в Киеве», — написал он.

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В МИД Украины 30 июня сообщили, что Украина разорвала дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой в результате признания этой страной «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Сирия приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной «в соответствии с принципом взаимности в ответ на аналогичное решение Киева».