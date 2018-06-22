Украина расширила санкционный список против России

Совет нацбезопасности и обороны расширил санкционный список против России.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в список ввели 30 юридических и 14 физических лиц.
В частности, Украина ввела санкции в отношении Научно-исследовательского института Квант, ООО Дайвтехносервис, ООО Цифровые технологии безопасности, ERPScan BV, Embedi Limited.
Список юридических лиц также дополнили политическими партиями и общественными организациями, которые принимали участие в подготовке и проведении выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.
В частности, санкции ввели против Центральной избирательной комиссии РФ, Избирательной комиссии Республики Крым, политических партий Единая Россия и ЛДПР, а также против Союза ветеранов Афганистана, всероссийской общественной организации Боевое братство и других.
Украина также добавила в санкционный список Луганский авиационный ремонтный завод, который находится на оккупированной территории Донбасса и активно используется государством-агрессором.
Санкции введены и в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования в аннексированном Крыму в рамках выборов в Госдуму РФ. В санкционный список добавили и российского миллиардера Аркадия Ротенберга и членов его семьи.
Отмечается, что санкции синхронизированы с санкционным списком США.
На данный момент в украинском санкционном списке 1762 физических и 786 юридических лиц.
Ранее Порошенко подписал указ о расширении санкций.
Напомним, предыдущее обновление санкционного списка против РФ состоялось 24 мая.
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