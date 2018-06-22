Украина расширила санкционный список против России

В санкционный список попали российские партии, общественные организации и ряд компаний

Совет нацбезопасности и обороны расширил санкционный список против России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в список ввели 30 юридических и 14 физических лиц.

В частности, Украина ввела санкции в отношении Научно-исследовательского института Квант, ООО Дайвтехносервис, ООО Цифровые технологии безопасности, ERPScan BV, Embedi Limited.

Список юридических лиц также дополнили политическими партиями и общественными организациями, которые принимали участие в подготовке и проведении выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

В частности, санкции ввели против Центральной избирательной комиссии РФ, Избирательной комиссии Республики Крым, политических партий Единая Россия и ЛДПР, а также против Союза ветеранов Афганистана, всероссийской общественной организации Боевое братство и других.

Украина также добавила в санкционный список Луганский авиационный ремонтный завод, который находится на оккупированной территории Донбасса и активно используется государством-агрессором.

Санкции введены и в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования в аннексированном Крыму в рамках выборов в Госдуму РФ. В санкционный список добавили и российского миллиардера Аркадия Ротенберга и членов его семьи.

Отмечается, что санкции синхронизированы с санкционным списком США.

На данный момент в украинском санкционном списке 1762 физических и 786 юридических лиц.

Ранее Порошенко подписал указ о расширении санкций.

Напомним, предыдущее обновление санкционного списка против РФ состоялось 24 мая.