По примеру танковой. Украина рассчитывает, что Дания станет частью «воздушной коалиции» — Шмыгаль 22 марта, 18:50 Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется на присоединение Дании к «воздушной коалиции», которую формирует Украина.

Об этом он заявил во время встречи с делегацией Совета внешней политики Парламента Дании во главе с Микеэлем Острупом Йенсеном.

Шмыгаль подчеркнул, что вклад Дании в укрепление нашей обороноспособности — значительный.

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«Поблагодарил за формирование уже девятого пакета вооружения для Украины… Ценим присоединение датских партнеров к танковой коалиции. Рассчитываем, что Дания станет частью воздушной коалиции», — написал он в Telegram.

Премьер-министр добавил, что во время встречи обсудили также проекты обновления.

«Дания взяла патронаж над Николаевом, и уже есть первый реализованный проект — восстановление водоснабжения в город. Кроме того, в рамках Фонда в поддержку Украины, который составляет 7 млрд датских крон, предусмотрена поддержка бизнес-инициатив. Это позволит привлечь датские компании для восстановления Украины», — подчеркнул глава правительства.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук призвал коллег из стран-членов НАТО создать авиационную коалицию и нарастить усилия по предоставлению ВСУ современных многоцелевых истребителей четвертого поколения.