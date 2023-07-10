Украина работает над тем, чтобы США продлили ленд-лиз еще на год — посол 10 июля, 23:05 Флаги США и Украины (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Украинские дипломаты сейчас активно работают для того, чтобы американский Конгресс продлил еще на год закон о ленд-лизе.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона.

По ее словам, работа с Конгрессом США, который уже 7 августа должен уйти на каникулы, не прекращается. Сейчас приоритетными являются несколько резолюций, которые касаются похищения украинских детей и не только, и законопроект о военном бюджете. Ведется активная работа над наполнением законопроекта.

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Маркарова уточнила, что Украина получает большинство помощи через дополнительные бюджеты и изменения в бюджеты. А военный бюджет не выделяет средства, но закладывает основные принципы.

«Именно в этом военном бюджете мы сейчас боремся, чтобы, во-первых, осталась программа USAI (инициатива содействия безопасности Украины — ред.), это одна из программ, а также, чтобы в этом военном бюджете было продлено действие закона о ленд-лизе на год. Чтобы эта возможность, этот инструмент также был доступен, если у нас закончатся грантовые программы», — рассказала посол.

По ее словам, Украина также ведет работу и над следующим дополнительным бюджетом, поскольку с 1 октября нашей стране понадобятся дополнительные средства от США.

Ранее спикер МИД Олег Николенко объяснял, что по ленд-лизу США могут передавать Украине оружие в аренду или на условиях лизинга, а сейчас Украина получает помощь за средства федерального бюджета США.

Посол Украины Оксана Маркарова также объясняла, что пока у Украины есть возможность получать поддержку бесплатно, она будет ее использовать.

9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Он позволяет ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.