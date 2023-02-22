Украина работает над созданием авиакоалиции для получения истребителей — Кулеба 22 февраля, 05:10 Дмитрий Кулеба (Фото:instagram.com/dmytro_kuleba)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что постоянно ведется работа по созданию авиакоалиции. По его словам, вопрос предоставления Киеву самолетов «будет решен положительно».

Об этом он сказал в комментарии Укринформу.



Кулеба отметил, что, учитывая сложность технологии и обслуживания самолетов, необходимо коллективное решение.

«Еще нет ни одной страны, которая бы сказала „да“, но так же нет ни одной страны, которая бы сказала „нет“. Это совершенно открытая опция. Я думаю, что, в конце концов, этот вопрос будет решен положительно, но учитывая технологическую сложность, вопрос принятия этого решения займет определенное время», — сказал глава МИД.

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Он добавил, что истребители нужны Украине, поскольку могут выполнять две важные функции: быть составной частью системы ПВО и усиливать системы противовоздушной обороны для перехвата и уничтожения воздушных целей; для прикрытия с воздуха оборонительных и наступательных действий наземных войск.