Украина работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов — Кулеба 7 февраля, 09:24 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky T)

Украина работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Не обязательно, что F-16 станет первым истребителем от союзников, который передадут Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 6 февраля, говорится на сайте МИД.

Он убежден, что Украина сможет открыть «последние закрыты двери», поскольку над вопросом боевых самолетов работают и МИД, и Офис президента, и Минобороны. По словам министра, сейчас с точки зрения массовости на рынке и доступности обслуживания, базовой моделью для Украины является американский истребитель F-16.

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«Не принципиально, будет ли это американский F-16, шведский Grippen, французский Mirage или Rafale, или Eurofighter. Важно открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживание, на какую модель делать основную ставку», — подчеркнул Кулеба.

Министр рассказал, что единственные барьеры партнеров касательно этого вопроса — психологические. Ранее именно это мешало получению HIMARS, ЗРК Patriot и западных танков, но вскоре поставки были разблокированы. Сейчас, по словам главы МИД, Украина также работает над получением французских Leclerc.

По мнению Кулебы, страхи союзников по поводу боевых самолетов не оправдаются, как это было и с предыдущими типами оружия, поэтому решение следует принимать как можно скорее.

Президент Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине ракеты большей дальности и F-16 во время встречи в формате Рамштайн 20 января. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

Издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации. Однако как в ЕС, так и в США предоставление Киеву самолетов считают вопросом времени.