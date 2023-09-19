Украина работает над Глобальным саммитом мира — Зеленский 19 сентября, 22:05 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Caitlin Ochs)

Украина работает над Глобальным саммитом мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Выступая на дебатах на Генеральной ассамблее ООН он подчеркнул, что в 2022 году Украина представила формулу мира.

«Она стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН», — заявил он.

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Зеленский также добавил, что важные переговоры и консультации по имплементации формулы мира состоялись в Хиросиме, Копенгагене и Джидде.

«И мы готовим Всемирный саммит мира. Я приглашаю всех вас — всех, кто не терпит никакой агрессии, — к совместной подготовке саммита», — подытожил он.

Зеленский представил Формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

12 сентября канцлер Германии Олаф Шольц выразил полную поддержку мирному плану президента Украины Владимира Зеленского.

12 августа глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что уже 58 государств поддерживают Формулу мира, представленную Владимиром Зеленским.