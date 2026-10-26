Киев и Вашингтон пытаются убедить Москву провести новый раунд трехсторонних переговоров хотя бы на неделю раньше, а не в десятых числах ноября

Об этом в понедельник, 26 октября, пишет Украинская правда со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, переговоры могут пройти в Абу-Даби (ОАЭ). Первые даты, озвученные российской стороной — это десятые числа ноября, то есть неделя после промежуточных выборов в Конгресс США.

Реклама

Однако, по данным издания, российскую сторону пытаются убедить согласиться на встречу в более ранние сроки. Как пишет УП, в США не сразу поняли, почему для украинской команды важно перенести переговоры. По словам собеседника издания, американским партнерам объяснили, насколько важен каждый день с учетом приближения зимы.

«Наши объясняют им, что сейчас эта неделя ничего не стоит Но уже в декабре каждая неделя будет важна. Когда у тебя нет света, воды или отопления, каждый день имеет значение», — цитирует СМИ источник.

Киев не рассчитывает на прорыв уже на первой встрече. Украинская переговорная группа исходит из того, что для достижения предметных договоренностей потребуется как минимум несколько раундов.

Так, по оптимистическому сценарию, возникнуть вопрос об определенных мерах деэскалации может после второй — третьей встречи.

Как сообщил изданию один из членов команды президента Владимира Зеленского, уже участвовавший в подобных переговорах, «есть ощущение, что составы групп обновятся», а «реальные решения» могут быть приняты уже на третьей встрече.

Как пишет УП, Киев настраивает спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на то, что «необходимо добиться двух вещей»: регулярности сессий и «небольшой победы» после каждой встречи.

«Либо обмен, либо что-то подобное. Иначе люди не поверят, что это серьезный процесс», — цитирует издание одного из участников переговоров с посланниками Трампа.

23 октября пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и РФ планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября, однако точная дата еще не определена. По данным Sky News, в качестве места проведения переговоров также рассматривается Швейцария.

Реклама:

25 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что запланированная встреча в трехстороннем формате будет «предварительной» и завышенных ожиданий от нее быть не должно.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина на переговорах не будет идти на компромиссы в вопросе территорий. По его словам, это «красная линия», которая может обсуждаться только на уровне лидеров.