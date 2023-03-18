Сопротивление агрессии РФ. Зеленский и военно-политическое руководство провели переговоры с главой Пентагона 18 марта, 04:38 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители военно-политического руководства обсудили с представителями США сопротивление агрессии России. Также обсуждалась деоккупация всей территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провели онлайн-встречу по видеосвязи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, главой Пентагона Ллойдом Остином и руководителем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, говорится в сообщении.

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Также во встрече приняли участие глава Минобороны Украины Алексей Резников и его первый заместитель Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой Хортица Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой Таврия Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и замглавы ОП Роман Машовец.

«Представители Украины подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях по самым сложным направлениям, а также о неотложных потребностях украинской армии», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны обсудили дальнейшее оказание необходимой помощи Украине, в том числе относительно техники, вооружения и боеприпасов.

«В конце разговора присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Он поделился мыслями об освобождении украинских земель от российских оккупантов», — передали в ОП.