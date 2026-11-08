Украина провела по меньшей мере три испытания систем перехвата ракет в ближнем космосе . Эти разработки связаны прежде всего с угрозой российских ракет Орешник.

Об этом написала The Guardian в воскресенье, 8 ноября.

Ракеты Орешник во время полета выходят в ближний космос и выпускают несколько боевых блоков с индивидуальным наведением, пояснило издание. Поэтому Украина активно работает над созданием экзоатмосферных систем, способных перехватывать ракеты за пределами атмосферы Земли.

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Также на активизацию усилий повлияли попытки государства-агрессора РФ быстрее развернуть собственную спутниковую систему связи Рассвет и ситуация с недавним ограничением Starlink. Украина стремится диверсифицировать свой доступ к космическим системам и таким образом уменьшить зависимость от США, отмечает The Guardian.

Протестированные противоракетные комплексы планируется запустить в серийное производство, хотя пока что на это может не хватить финансирования из-за больших потребностей фронта.

В конце октября украинская технологическая компания Himera в партнерстве с датской GomSpace успешно вывела на околоземную орбиту тестовый аппарат Obria nano. Этот спутник призван заложить основу для создания автономной украинской сети, которая будет включать около 245 спутников.

6 ноября агентство Reuters со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия уже использует новую спутниковую сеть Рассвет для военной связи над Украиной.

Что касается ограничений Starlink, то 14 октября украинская сторона сообщила об ограничении скорости. В частности, связь военного пакета Starshield обрывалась при скоростях свыше 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахедами.

Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский тогда сообщали, что ограничения оставались в силе.

Также 23 октября Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование того, как Украина лишилась доступа к связи Starlink.

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24 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Starlink и Starshield снова работают с той же скоростью, что и до ограничений. По его словам, восстановлению полноценной работы способствовал резонанс в СМИ.