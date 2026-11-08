Для противодействия Орешнику. Украина трижды тестировала системы перехвата ракет в ближнем космосе — The Guardian

8 ноября, 16:28
Google Читайте NV в Google
В конце октября Украина вывела на орбиту тестовый аппарат Obria nano (Фото: Himera)

В конце октября Украина вывела на орбиту тестовый аппарат Obria nano (Фото: Himera)

Украина провела по меньшей мере три испытания систем перехвата ракет в ближнем космосе. Эти разработки связаны прежде всего с угрозой российских ракет Орешник.

Об этом написала The Guardian в воскресенье, 8 ноября.

Ракеты Орешник во время полета выходят в ближний космос и выпускают несколько боевых блоков с индивидуальным наведением, пояснило издание. Поэтому Украина активно работает над созданием экзоатмосферных систем, способных перехватывать ракеты за пределами атмосферы Земли.

Реклама

Также на активизацию усилий повлияли попытки государства-агрессора РФ быстрее развернуть собственную спутниковую систему связи Рассвет и ситуация с недавним ограничением Starlink. Украина стремится диверсифицировать свой доступ к космическим системам и таким образом уменьшить зависимость от США, отмечает The Guardian.

Читайте также:
Зеленский хотел поговорить с Маском после введения ограничений на работу Starlink, но SpaceX не вышла на связь

Протестированные противоракетные комплексы планируется запустить в серийное производство, хотя пока что на это может не хватить финансирования из-за больших потребностей фронта.

В конце октября украинская технологическая компания Himera в партнерстве с датской GomSpace успешно вывела на околоземную орбиту тестовый аппарат Obria nano. Этот спутник призван заложить основу для создания автономной украинской сети, которая будет включать около 245 спутников.

6 ноября агентство Reuters со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия уже использует новую спутниковую сеть Рассвет для военной связи над Украиной.

Читайте также:
Компания Fire Point нашла способы наносить удары по России без использования Starlink — Терех

Что касается ограничений Starlink, то 14 октября украинская сторона сообщила об ограничении скорости. В частности, связь военного пакета Starshield обрывалась при скоростях свыше 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахедами.

Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский тогда сообщали, что ограничения оставались в силе.

Также 23 октября Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование того, как Украина лишилась доступа к связи Starlink.

24 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Starlink и Starshield снова работают с той же скоростью, что и до ограничений. По его словам, восстановлению полноценной работы способствовал резонанс в СМИ.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Космос Спутник ракета Орешник спутниковая связь

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies