Администрация Байдена рассматривает передачу Украине кассетных боеприпасов — CNN 8 декабря, 20:27 Остатки ракет, которые российские оккупанты использовали для ударов по Харькову, 29 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает запрос Украины на передачу кассетных боеприпасов, сообщает телеканал CNN в четверг, 8 декабря, со ссылкой на источники.

По информации CNN, «украинские официальные лица и законодатели» в последние месяцы призывали Белый дом и Конгресс одобрить передачу защитникам Украины кассетных боеприпасов, которые запрещены более чем в 100 странах, но которые страна-агрессор продолжает применять против мирных жителей Украины. Телеканал называет запрос «одним из самых противоречивых с начала [полномасштабной] войны».

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По данным CNN, высокопоставленные чиновники администрации президента США несколько месяцев рассматривали запрос и не отвергли его. Сообщается, что администрация Джо Байдена не исключает этот вариант как «крайнюю меру», если запасы западных вооружений и боеприпасов «опасно истощатся». При этом собеседники телеканала сказали, что запрос еще не был серьезно рассмотрен из-за законодательных ограничений Конгресса на передачу кассетных боеприпасов, связанных с тем, что они могут представлять опасность для гражданских.



«Кассетные боеприпасы могли бы решить две основные проблемы в Украине: потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем, которые предоставили США и другие страны, и способ свести на нет численное превосходство России в артиллерии», — сказано в материале.

В Министерстве обороны Украины сказали CNN, что не комментируют сообщения о запросах на конкретное оружие или боеприпасы.