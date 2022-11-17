Украина просит Британию и Канаду помочь создать ракетный щит — Зеленский

17 ноября, 00:22
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Украина призывает Британию и Канаду помочь в создании так называемого ракетного щита, который помог бы защититься от российских атак.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В среду, 16 ноября, по словам Зеленского, состоялся телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и лидером правительства Канады Джастином Трюдо.

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«Информировал об очередной волне российского ракетного террора. Призвал усилить помощь Украине в создании ракетного щита. Поблагодарил за весомую поддержку нашего государства со стороны Британии и Канады в противодействии российской агрессии», — рассказал глава государства.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Великобритания Канада Ракетные удары Война в Украине Владимир Зеленский Украина-Канада Украина-Великобритания Война России против Украины

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