Очередное нарушение воздушного пространства Польши , которая является членом НАТО, в результате массированной российской атаки на Украину 20 ноября свидетельствует об угрозах, которые российская агрессия представляет для всей Европы и трансатлантического сообщества.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя инцидент.

«В то время как Москва пытается инициировать дискуссии о „новой архитектуре безопасности Европы“, российские ракеты и дроны непосредственно подрывают действующий порядок безопасности в Европе. Первым шагом к его укреплению, вероятно, стало бы прекращение таких атак», — подчеркнул он.

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Сибига подчеркнул, что Украина является первой линией обороны от российской угрозы. Поддерживая ее обороноспособность, союзники защищают собственных граждан и безопасность.

Глава МИД подчеркнул важность усиления давления на Россию, укрепления противовоздушной обороны Украины и продвижения мирных усилий.

Андрей Сибига выразил поддержку Польше и отметил, что Украина готова помочь с расследованием инцидента.

«Мы солидарны с Польшей и польским народом. Мы тесно сотрудничаем, чтобы оказать всю необходимую помощь в расследовании этого инцидента и предотвращении подобных угроз в будущем», — подчеркнул он.

Ранее 20 ноября Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило о вероятном нарушении воздушного пространства страны неизвестным летательным объектом на фоне массированной российской атаки на Украину дронами и ракетами.

Radio Lublin сообщало, что неизвестный объект упал в Билгорайском повете недалеко от населенного пункта Хмелек (Люблинское воеводство). Населенный пункт расположен примерно в 60 км от границы с Украиной.

Массированный удар по Украине 20 ноября — главное

С ночи войска РФ атакуют Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также БПЛА. В Киеве гремели многочисленные взрывы, в результате атаки повреждены Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты. В столице также возникли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Утром Россия нанесла массированный удар по западным областям Украины. Во Львове в результате атаки погибли два человека. По данным областной военной администрации, оккупанты нанесли удар по железнодорожной станции Скнилов.

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Взрывы также прогремели в Ивано-Франковске и других регионах. Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях электроэнергии во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях из-за российской атаки на объекты энергетики.

По состоянию на 10:30 было известно о восьми погибших и 28 пострадавших в результате российского удара по Киеву и еще девяти областям.