Украина призвала реформировать Совет Безопасности ООН

Совбез ООН в нынешнем виде не может гарантировать мир и безопасность в современных конфликтах и должен быть по-настоящему реформированный, иначе люди продолжат гибнуть из-за бессилия этого влиятельного механизма ООН.
С таким заявлением выступил советник Постоянного представительства Украины при ООН Эдуард Фесько на заседании Генассамблеи ООН, передает Укринформ.
"Очевидно для всех, что Совет Безопасности в его нынешнем виде плохо подходит для эффективного решения проблем XXI века", - подчеркнул Фесько.
Представитель Украины подчеркнул, что пока ООН откладывает реформу Совбеза, "гибнут люди просто потому, что нынешняя Рада бессильна помочь им". Опыт членства Украины в СБ ООН в 2016-2017 годах, по словам дипломата, "только укрепил нашу уверенность, что без настоящей реформы Совет будет обречен потерять свои актуальность и позиции" в более широком международном контексте.
Фесько подчеркнул, что перед началом нового раунда консультаций в формате межправительственных переговоров Украина в очередной раз заявляет о своей открытости для обсуждения всех прогрессивных вариантов и новых подходов реформы СБ ООН, направленных на рационализацию и результат. В этой связи он очертил два аспекта, на которые акцентирует внимание Украина.
"Во-первых, это представительство в Восточноевропейской региональной группе. Для нас важно, чтобы в категории избранных членов было предоставлено не менее одно дополнительное место", - подчеркнул украинский дипломат.
Во-вторых, по его словам, существует необходимость "пересмотреть роль вето в работе Совета Безопасности", и этот вопрос является одним из самых приоритетных.
"Когда постоянный член Совета Безопасности является участником конфликта, в отношении которого Совет Безопасности намерен принять решение, право вето становится прямой помехой и препятствием для того, чтобы Рада выполнила свою главную миссию для поддержания международного мира и безопасности", - отметил украинский дипломат.
Фесько выразил надежду, что государства-члены ООН уже в этом году смогут достичь общей цели по реформированию Совета Безопасности ООН.
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