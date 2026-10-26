Украина просит партнеров передать 10% запасов ракет для ПВО — Хмара

26 октября, 22:56
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Министр обороны Украины Евгений Хмара (Фото: Минобороны Украины)

Министр обороны Украины Евгений Хмара (Фото: Минобороны Украины)

Украина призвала европейских партнеров передать 10% имеющихся запасов ракет-перехватчиков для усиления противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о ракетах для систем Patriot и IRIS-T.

Об этом 26 октября сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара.

Хмара обратился к представителям оборонных ведомств стран E5 — Германии, Великобритании, Франции, Польши и Италии — с призывом помочь Украине усилить защиту от воздушных атак и подготовить оборону на 2027 год.

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По словам министра, Украина уже заключила контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков, поэтому предлагает партнерам передать часть боеприпасов из имеющихся запасов сейчас в обмен на ракеты, которые должны поступить позже.

В частности, Украина рассчитывает на передачу ракет для Patriot и IRIS-T, закупка которых финансируется за счет кредита Европейского союза.

Кроме того, Хмара подчеркнул потребность в переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК) для противодействия реактивным беспилотникам. Украина рассчитывает как на финансирование новых закупок, так и на получение систем из имеющихся запасов партнеров.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина уже почти месяц ожидает подписи министра обороны США Пита Хегсета под решением о поставках Украине ракет-перехватчиков баллистических целей для систем ПВО Patriot и NASAMS.

25 октября Зеленский заявил о блокировании уже согласованных Европой поставок ракет-перехватчиков для Patriot. Он также назвал предоставление Украине ракет для Patriot одним из трех условий прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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20 октября газета The Washington Post писала, что Хегсет до сих пор не одобрил передачу Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot из дружественных ей стран. По словам чиновников, Хегсет официально не отклонил передачу, но и не согласовал её.

Издание поясняло, что США сохраняют контроль, поскольку оружие производится ими и поставляется за рубеж на основании соглашения, согласно которому передача другим странам требует одобрения Вашингтона.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Минобороны Украины ПВО Война России против Украины ЗРК Patriot

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