Украина призвала европейских партнеров передать 10% имеющихся запасов ракет-перехватчиков для усиления противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о ракетах для систем Patriot и IRIS-T.

Об этом 26 октября сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара.

Хмара обратился к представителям оборонных ведомств стран E5 — Германии, Великобритании, Франции, Польши и Италии — с призывом помочь Украине усилить защиту от воздушных атак и подготовить оборону на 2027 год.

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По словам министра, Украина уже заключила контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков, поэтому предлагает партнерам передать часть боеприпасов из имеющихся запасов сейчас в обмен на ракеты, которые должны поступить позже.

В частности, Украина рассчитывает на передачу ракет для Patriot и IRIS-T, закупка которых финансируется за счет кредита Европейского союза.

Кроме того, Хмара подчеркнул потребность в переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК) для противодействия реактивным беспилотникам. Украина рассчитывает как на финансирование новых закупок, так и на получение систем из имеющихся запасов партнеров.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина уже почти месяц ожидает подписи министра обороны США Пита Хегсета под решением о поставках Украине ракет-перехватчиков баллистических целей для систем ПВО Patriot и NASAMS.

25 октября Зеленский заявил о блокировании уже согласованных Европой поставок ракет-перехватчиков для Patriot. Он также назвал предоставление Украине ракет для Patriot одним из трех условий прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

20 октября газета The Washington Post писала, что Хегсет до сих пор не одобрил передачу Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot из дружественных ей стран. По словам чиновников, Хегсет официально не отклонил передачу, но и не согласовал её.

Издание поясняло, что США сохраняют контроль, поскольку оружие производится ими и поставляется за рубеж на основании соглашения, согласно которому передача другим странам требует одобрения Вашингтона.