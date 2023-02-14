Украина уже вступила в НАТО де-факто — Резников

14 февраля, 18:16
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Йенс Столтенберг и Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Йенс Столтенберг и Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в 2022 году Украина присоединилась к НАТО де-факто.

На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он поблагодарил Альянс за предоставленную помощь Украине.

Он также напомнил, что Россия официально признана наиболее значительной и прямой угрозой странам НАТО.

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Резников также добавил, что украинские военнослужащие защищают от России всю Европу, а не только свое государство.

«В прошлом году Украина присоединилась к НАТО де-факто. Делаю все, чтобы в свое время это произошло де-юре», — написал он.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вступить в НАТО после окончания войны с Россией.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Украина НАТО Алексей Резников Война России против Украины

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