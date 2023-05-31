Большие надежды на контрнаступление. Украина превзошла все ожидания — сенатор Грэм

31 мая, 06:08
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Линдси Грэм (Фото:REUTERS/Алина Смутко)

Линдси Грэм (Фото:REUTERS/Алина Смутко)

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Украина превзошла все ожидания, а российские войска обескровлены и ослаблены.

Об этом Грэм написал в Twitter после встречи с британским советником по национальной безопасности Тимом Бэрроу.

«Ожидаем реальных успехов Украины в контрнаступлении, но мы должны демонстрировать постоянную преданность Киеву для достижения максимального эффекта», — сказал политик.

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Сенатор выразил благодарность Бэрроу за то, что Британия предоставила Украине ракеты воздушного базирования Storm Shadow, которые оказались чрезвычайно эффективными.

«Британцы желают победы для Украины. Мы имеем общее мнение, что дополнительные ракеты большой дальности — ATACMS — усилят успех Украины на поле боя», — подчеркнул Грэм.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Сенат США Республиканская партия США Война в Украине Контрнаступление Линдси Грэм

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