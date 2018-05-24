Украина предложила США помощь в расследовании дела Манафорта - Луценко

Украина предложила спецпрокурору США Роберту Мюллеру содействие в расследовании дела, фигурантом которого является Пол Манафорт, возглавлявший предвыборную кампанию Дональда Трампа.

Об этом сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко в интервью Голосу Америки.

"Мы сделали все возможное, чтобы это дело и у нас, и у наших американских коллег, расследовалось согласно действующему законодательству, в том числе международным конвенциям", - подчеркнул он.

Глава ГПУ добавил, что спекуляции вокруг так называемого замораживания дела Манафорта, о чем писали американские СМИ и британские службы, полностью не соответствуют действительности.

Ранее издание New York Times писало, что Украина преднамеренно блокирует расследование дела Манафорта, чтобы не портить отношения с Трампом.

Позже Луценко сказал, что весной Федеральное бюро расследований (ФБР) начало собственное расследование и не могло предоставить информацию на том этапе.

Пол Манафорт - глава предвыборного штаба Трампа. В Украине расследуют четыре дела, в которых фигурирует Манафорт. Первое касается консультаций для экс-президента Виктора Януковича и его Партии регионов, а также их оплаты. Второе касалось бывшего главы комитета Верховной Рады по внешним связям Виталия Калюжного, который подписал 9 из 22 указов партии о выплате на сумму $12,5 млн, предназначенных Манафорту. Два других дела рассматривали относительно юридической компании Skadden Arps. Она при участии Манафорта составила доклад в доказательство "вины" главного политического соперника Януковича Юлии Тимошенко.