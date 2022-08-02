Украина предложила продать Ливану украденные Россией зерно и муку с задержанного судна

2 августа, 22:52
Мука и ячмень, которыми было загружено сирийское судно Laodicea в порту Ливана, оказались украинскими (Фото:REUTERS/Walid Saleh)

Мука и ячмень, которыми было загружено сирийское судно Laodicea в порту Ливана, оказались украинскими (Фото:REUTERS/Walid Saleh)

Посольство Украины предложило правительству Ливана купить муку и ячмень, украденные российскими оккупантами, которые доставило в порт страны сирийское судно Laodicea.

Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter во вторник, 2 августа.

«По договоренности с украинскими владельцами продукции на борту Laodicea, а также во избежание порчи награбленного зерна и для того, чтобы оставить его в Ливане, посольство Украины предложило правительству Ливана закупить указанную продукцию по таким ценам: пшеничная мука $350 за тонну, ячмень — $180 за тонну. Цены в два раза ниже рыночных», — сказано в сообщении.

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О прибытии судна в порт Триполи стало известно несколько дней назад. В четверг, 28 июля, посол Украины в Бейруте Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и попросил выяснить обстоятельства пребывания в ливанских территориальных водах сирийского судна. По его словам, судно было загружено в порту Феодосии ячменем, вывезенным со временно захваченных Россией территорий Украины. На следующий день МИД Ливана сообщил, что проведет проверку груза на этом судне.

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Вскоре генпрокурор страны Гассан Уэйдат подтвердил, что судно находится под арестом на время проведения экспертизы. Посольство Украины получило доказательства того, что на борту судна — украденные из Украины мука и ячмень.

26 июня первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист Россия вывезла со временно захваченных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.

Кому Россия продает украденное украинское зерно? – Евгения Дроздова

https://www.youtube.com/embed/U0k5WfZdwks
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Ливан Зерно Кража Война России против Украины Продовольственный кризис

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