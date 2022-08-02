Украина предложила продать Ливану украденные Россией зерно и муку с задержанного судна 2 августа, 22:52 Мука и ячмень, которыми было загружено сирийское судно Laodicea в порту Ливана, оказались украинскими (Фото:REUTERS/Walid Saleh)

Посольство Украины предложило правительству Ливана купить муку и ячмень, украденные российскими оккупантами, которые доставило в порт страны сирийское судно Laodicea.

Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter во вторник, 2 августа.

«По договоренности с украинскими владельцами продукции на борту Laodicea, а также во избежание порчи награбленного зерна и для того, чтобы оставить его в Ливане, посольство Украины предложило правительству Ливана закупить указанную продукцию по таким ценам: пшеничная мука $350 за тонну, ячмень — $180 за тонну. Цены в два раза ниже рыночных», — сказано в сообщении.



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О прибытии судна в порт Триполи стало известно несколько дней назад. В четверг, 28 июля, посол Украины в Бейруте Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и попросил выяснить обстоятельства пребывания в ливанских территориальных водах сирийского судна. По его словам, судно было загружено в порту Феодосии ячменем, вывезенным со временно захваченных Россией территорий Украины. На следующий день МИД Ливана сообщил, что проведет проверку груза на этом судне.

Вскоре генпрокурор страны Гассан Уэйдат подтвердил, что судно находится под арестом на время проведения экспертизы. Посольство Украины получило доказательства того, что на борту судна — украденные из Украины мука и ячмень.

26 июня первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист Россия вывезла со временно захваченных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.

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